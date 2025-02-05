Howard Schneider[４日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のジェファーソン副議長は４日、中期的に金利は低下する可能性があると述べ、追加利下げを急ぐ必要ないというＦＲＢのメッセージを繰り返した。講演準備原稿で「全体として、米経済は今年好調なスタートを切った。インフレ率の緩やかな低下が続き、経済成長と労働市場の状況は堅調に推移すると予想している」と語った。そのような状況において「中期的には、より中立