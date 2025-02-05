贅沢は言わない！ 「移動する道具」としてならコレで十分先進運転支援システムの標準装備や電動化といったクルマ本体の高性能化に加え、原材料費や輸送費の高騰から、国内では新車価格が非常に高くなっています。軽自動車でも200万円を超えることが珍しくないなか、途上国では非常に簡素で実用に特化したロングセラーモデルが愛されています。その代表モデルがスズキ「ボラン」です。パキスタンで41年間販売中の「ボラン」