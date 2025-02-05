Bhanvi SatijaMichael Erman[４日 ロイター] - 米製薬大手ファイザーが４日発表した第４・四半期決算は、調整後１株利益が０．６３ドルとなり、ＬＳＥＧがまとめたアナリスト予想平均の０．４７ドルを上回った。新型コロナウイルスワクチン収益の大きな変動を受け、投資家により着実な実行と成長を示すことを目指すのに伴い、昨年着手したコスト削減が奏功した。売上高は前年同期の１４６億ドルから１７８億ドルに増え、アナ