【Figuarts Zero Touche Metallique UFOロボ グレンダイザー】 発売日：1月18日 参考価格：22,000円 セール価格：16,079円 楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中のフィギュア「Figuarts Zero Touche Metallique UFOロボ グレンダイザー」を参考価格から26％オフの16,079円で販売している。 本商品は、「UFO