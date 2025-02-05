【「キルラキル」 1/7 完成品フィギュア】 2026年9月 発売予定 価格：79,000円 アニプレックスは、フィギュア「『キルラキル』 1/7 完成品フィギュア」を2026年9月に発売する。価格は79,000円。あみあみなどで予約受付が開始されている。 本商品は、アニメ「キルラキル」より纏流子＆満艦飾マコをモチーフにした1/7スケールフィギュア。キャ