アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザの住民全員を別の場所に移住させ、「ガザはアメリカが所有する」と表明しました。【写真を見る】トランプ大統領「ガザはアメリカが所有する」 ガザ住民「全員の移住」を提案アメリカトランプ大統領「人々はガザに戻るべきではないと考えている。（〔移住の〕規模の想定は？）全員だ。170万人とか、180万人とかだろうね」トランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談し