ロックバンド「サカナクション」のライブを中止しないと誰かが刺されるなどとメールを送ったとして逮捕された男が、勤務していた宿泊施設で客の女性を盗撮したうえ、「拡散されたくなければ、わいせつな写真を送って」などと脅したとして、逮捕されたことが分かりました。【写真を見る】【独自】「サカナクション」ライブ妨害で逮捕の男（26）宿泊施設でシャワー中の女性客を盗撮「わいせつ写真送って」「拡散しちゃいます」脅した