タレント間寛平（75）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。阪神タイガースの監督として85年に球団史上初の日本一を達成した日刊スポーツ客員評論家の吉田義男（よしだ・よしお）さんの訃報を受け、追悼した。寛平は「スポーツニュースを見てたら吉田義男さんが亡くなられた事をしりビックリしてました」と驚きを隠さず、「めっちゃ優しい方でした、御冥福をお祈りします」と悼んだ。吉田さんは3日午前5時16分、脳梗塞のため兵庫・