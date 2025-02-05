気象台は、午前9時45分に、波浪警報を豊岡市、香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】兵庫県・豊岡市、香美町、新温泉町に発表北部では、5日夕方から5日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□波浪警報【発表】5日夕方から5日夜遅くにかけて警戒予想最大波高6m□なだれ注意報7日にかけて警戒■養父市□なだれ注意報7日にかけて警戒■宍粟市□なだれ注意報