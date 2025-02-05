四国地方は、強い冬型の気圧配置となっており、上空約１５００メートルに氷点下１２度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込んでいます。 【写真を見る】【大雪情報】“最強寒波”到来あす（6日）までの24時間に多い所で香川県10cm・愛媛県（平地）15cm・高知県（平地）10cm・徳島県（平地）15cmの降雪の見込み【5日午前発表】 四国地方では、６日昼前にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる見込みです。６