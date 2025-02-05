愛知県犬山市のコンビニエンスストアで男が包丁のようなもので店員を切りつけ、現金約19万円を奪って逃げました。 【写真を見る】コンビニ強盗男が約19万円奪って逃走男性店員がバックヤードで包丁で首を切られけが愛知・犬山市 5日午前5時過ぎ、犬山市梅坪（うめつぼ）の「セブンイレブン犬山梅坪店」で20歳の男性店員がバックヤードで作業をしていたところ、後ろから男に包丁のようなものを突きつけられ「動