元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（38）が5日までに自身のインスタグラムを更新。花柄のワンピース姿を披露した。「NumberTV 挫折地点幼少期からバレーボール選手引退までを振り返るインタビューをしてもらいました」と報告。「その中で経験してきた“挫折”にスポットを当てるという、私が一番避けてきた、話さなかった部分を初めてお話ししてきました。2月13日OA よろしくお願いします」と伝えた。パープルの