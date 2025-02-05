NEXCO東日本によりますと5日朝、磐越道下りの西会津ICから津川ICの間で車1台の衝突事故が発生し、午前6時半からこの区間の上下線が通行止めとなっていました。事故処理が終わり、通行止めは午前9時半前に解除されました。 一方、大雪を警戒し、磐越道の安田IC～磐梯熱海ICの各区間と、並行して走る国道49号は5日正午以降に集中除雪のための予防的通行止めが予定されています。実施が決まると詳しい時間が発表されます。