この冬一番の強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定な状態が続いています。気象庁は8日ごろにかけて、北日本～西日本で大雪や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけています。 【画像で見る】いつどこで雪が降る？“今季最強寒波”襲来 最新の雪シミュレーション この“今季最強寒波”は、数日にわたって日本付近に居座る予定で、広い範囲で長時間大雪や大荒れ、大しけが続くおそれがあります。 まず、寒気の