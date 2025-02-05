モデルの瀬戸あゆみ（31）が2月3日、Instagramを更新。指定難病「脊髄小脳変性症」を患っていることを告白した。【映像】夫&長男との家族3ショットファッション雑誌「Zipper」を中心にモデルとして活躍し、アパレルや飲食店のプロデュースなど、幅広く活動している瀬戸。私生活では、2024年1月に結婚を発表し、3月には第1子となる男の子の誕生を報告していた。瀬戸は2025年2月3日、Instagramで、「いままで、みなさんに