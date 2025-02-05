衝突事故が発生し旅客機が墜落した現場付近/Nathan Howard/Reutersワシントン（ＣＮＮ）米首都ワシントン近郊のレーガン空港付近で旅客機と米軍のヘリコプターが空中衝突した事故で、当局者は４日、旅客機とヘリコプターに搭乗していた全６７人に遺体を収容したと発表した。今後は残った機体の残骸の回収に焦点が移ることになる。アメリカン航空５３４２便のボンバルディアＣＲＪ７００型機と米軍ヘリの「ブラックホーク」が衝突し