ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『恋する◆（ハートマーク）週末ホームステイ 2025冬』（毎週火曜後10：00）第1話が、4日に放送された。【番組カット】カップル顔負け！ラブラブプリを撮るりずむ＆うた同シリーズは、本気で恋をしたい高校生たちが、たった3週間の“週末”という限られた時間の中でお互いを知り、会えない期間に恋を育んでいく恋愛番組。今回は「こんなデートがしたい！」と憧れるようなすてきなデー