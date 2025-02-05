ダイヤモンドバックスが４日（日本時間５日）、ＦＡになっていたランデル・グリチェク外野手と２０２６年の相互オプション付きの総額５００万ドル（約７億７０００万円）の１年契約を結んだ、と発表した。最大５０万ドルのインセンティブが付く。３３歳の右打者グリチェクはブルージェイズ時代の２０１９年に３１本塁打を記録したスラッガー。昨年はエンゼルスからＦＡとしてダイヤモンドバックスに移籍。外野の２プラトン選手