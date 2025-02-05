伝説のマスクマン「ハヤブサ」が４月２７日、両国国技館の「ＬＵＣＨＡＦＩＥＳＴＡＥＳＰＥＣＩＡＬ」で復活する。ハヤブサは、ＦＭＷのエースとして活躍。全日本プロレスなど他団体にも参戦しファンに絶大な支持を受けた。しかし、２００１年１０月２２日、後楽園ホールでの試合中に頸髄を損傷する重傷を負い長期欠場に入った。そして、ハヤブサの江崎英治さんは２０１６年３月３日にくも膜下出血のため４７歳の若さで