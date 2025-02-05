［東京５日ロイター］ - ５日午前の東京株式市場で、ホンダと日産自動車は急伸している。両社の経営統合協議を巡っては、ホンダが日産に子会社化案を打診しているとの報道や、協議打ち切りの可能性を伝える観測報道があり、思惑が交錯している。ホンダ株は一時４％超高の１４４５円に上昇、日産株は１％超安に下落した後に切り返し、一時４％超高の４２６．７円に上昇した。ホンダ株は、日産自を子会社化する方向でも、協