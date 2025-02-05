日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が５日に生放送され、映像ディレクターの高橋弘樹氏がコメンテーターとして初出演した。ＭＣの武田真一アナウンサーに「元々テレビ東京のディレクターでいらっしゃって、日本テレビにはいらっしゃったことはあるんですか？」と質問。高橋氏は「敷居が高くで来られないですよ」と答えた。これには、ともにＭＣを務める山里亮太が「それじゃあテレビ