[４日 ロイター] - 米財務省は４日、ベッセント長官が欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁と初めて電話会談し、米国と欧州の経済関係や協力関係の重要性を確認したと発表した。両氏は共通の経済的優先事項や相互に関心のある主要な政策分野について議論したという。トランプ米大統領は、欧州連合（ＥＵ）からの輸入品に対して関税を課す可能性を示唆している。ＥＵ首脳は３日、ブリュッセルで非公式会合を開催し、変化する米