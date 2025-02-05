５日の東京株式市場は買い先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１８０円高の３万８９７９円と続伸。 前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに３日ぶりに反発したことで東京市場でも買い優勢で始まった。トランプ米政権が打ち出す関税政策に絡み、引き続きマーケットは不安定な地合いを強いられているが、日経平均３万８０００円台はボックス相場の下限が意識されるなかで押