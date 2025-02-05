ドル円理論価格1ドル＝153.49円（前日比-0.69円） 割高ゾーン：154.26より上 現値：154.30 割安ゾーン：152.71より下 過去5営業日の理論価格 2025/02/04154.18 2025/02/03154.44 2025/01/31154.36 2025/01/30154.69 2025/01/29154.52 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています