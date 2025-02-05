マーベル・スタジオの映画『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2月14日、日米同時公開）が、IMAX、Dolby Cinema、4D、ScreenX、ULTRA 4DXのラージフォーマット上映が決定。2D（字幕・吹替）を合わせて全11のバージョンで上映となる。【動画】『キャプテン・アメリカ：BNW』IMAX特別映像本作を、IMAX／Dolby Cinema／4D／ScreenX／ULTRA 4DXの上映バージョンで鑑賞すると、先着でメタリック加工が施された【