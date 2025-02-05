気象台は、午前9時33分に、暴風雪警報を小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。またなだれ注意報を小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪