タイで捜査当局に拘束された特殊詐欺グループとみられる日本人5人がきょう、現地の収容施設を出発し、日本に移送されています。記者「今、容疑者らを乗せた車がタイの空港に到着しました」タイから移送されているのは、日本で逮捕状が出ている畠中一容疑者ら5人です。現地当局によりますと、5人はタイ中部のリゾート地パタヤを拠点にした特殊詐欺グループとみられ、去年12月、現地当局に拘束されました。日本の高齢者に医療費の還