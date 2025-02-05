[2.4 Îý½¬»î¹ç U-20ÆüËÜ 3-1 Ä¹Ìî ¹â±ßµÜµ­Ç°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É]¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¤Ï¹ñÆâ¹ç½É½éÆü¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤­¡¢4Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÀï¤â½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¤·¤«¤·»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀäÂÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£AFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1Æü¤«¤é¹ñÆâ¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£»Ô¸¶¤ÏÎý½¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1Æü¡¢2Æü¤È¤â¤Ë