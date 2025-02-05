レアル・マドリーは4日、長期離脱から復帰したばかりのDFダビド・アラバの負傷を発表した。アラバは23年12月17日のビジャレアル戦で負傷。左ひざ前十字靭帯の断裂と診断されて手術を受け、長期離脱を余儀なくされた。しかし、1月19日のラ・リーガ第20節ラス・パルマス戦で途中出場を果たし、399日ぶりにピッチへと戻ってきた。だが、トレーニング中に再び負傷したというアラバは、クラブのメディカルチームの検査を複数受け