ＨＥＮＮＧＥはカイ気配スタート。４日取引終了後に１０～１２月期（第１四半期）連結決算を発表。売上高が前年同期比３１．１％増の２５億１０００万円、営業利益が同３７．３％増の５億２９００万円となっており、これを好感した買いが膨らんでいる。 主力のクラウドセキュリティーサービス「ＨＥＮＮＧＥＯｎｅ」が引き続き伸びた。契約企業数は３０６３社（前期第１四半期２６７８社）、契約