テクノスジャパンは大量の買い注文が入り、カイ気配スタートで値がつかないまま気配値を切り上げている。ＥＲＰ（統合基幹システム）、ＣＲＭ（顧客管理システム）導入支援のほか、近年は企業間のデータ基盤プラットフォームでサプライチェーン効率化を目指すＣＢＰにも力を入れている。業績も企業のＤＸ投資需要を取り込み売上高・利益ともに拡大基調を続けている。そうしたなか、４日取引終了後、投資