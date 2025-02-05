三菱電機は反落。２５００円台をゾーン下限とするボックス相場を続けてきたが、足もとはそこを下抜ける想定外の値動きとなっている。４日取引終了後に２５年３月期第３四半期（２４年４～１２月）の決算を発表、営業利益は前年同期比３７％増の３０３５億５５００万円と大幅な伸びを達成した。電力機器や防衛などインフラ事業が好調で全体収益の押し上げに貢献した。また、昨年１０月の物流子会社株式譲渡に伴う利益