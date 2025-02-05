ノイルイミューン・バイオテックが動意づいている。４日取引終了後、東京大学との間で、核酸送達用ポリマー化合物の特許（出願を含む）に関する非独占実施許諾を受けることができる権利を設定するオプション契約を締結したと発表した。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS