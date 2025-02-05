ファーストリテイリングが３日ぶりに反発している。４日の取引終了後に発表した１月度の国内ユニクロ売上速報で、既存店とＥコマースを合わせた売上高が前年同月比８．６％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 気温が低く推移したことで、防寒衣料が好調な販売となったことに加え、新年祭商戦や新商品の販売も好調だった。客数は同２．３％減だったが、客単価は同１１．２％増だった。