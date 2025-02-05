フーバーブレインが３日続伸している。４日の取引終了後、セキュリティー診断サービス「ＳｅｃｕｒｅＸ－Ｒａｙ」が福島銀行に採用されたと発表しており、好材料視されている。 Ｆ－ブレインは、ネットワーク全体を包括的に監視し、脅威を検知・対処するＮＤＲソリューション「ＮｅｔｗｏｒｋＢｌａｃｋｂｏｘ」の国内総代理店として、クワッドマイナージャパン