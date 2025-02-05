＜産地直送！お悩み解決ライブキッチン＞旬の食材を農園で収穫！キユーピー３分クッキングの今井亮先生がとれたて食材ですぐマネできる簡単時短レシピをその場で披露！【出演者】秋元真夏相田周二（三四郎）今井亮【訪れた場所】●寛永鶴見園（神奈川県横浜市都筑区）＜冬の味覚！大根レシピ＞★今井亮紹介メニュー『大根と豚肉のしょう油煮込み』＜材料（２人前）＞・大根 ３００ｇ・豚肉切り落とし １５０ｇ・長ネギ