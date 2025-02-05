Phil StewartIdrees Ali[ワシントン ４日 ロイター] - 複数の米高官によると、米国から不法移民をキューバのグアンタナモ米海軍基地に移送する初の米軍機が４日、出発した。国土安全保障省の報道官は、米軍機が９人から１０人の移民を乗せたとし、「非常に危険な犯罪者の不法移民」だと述べたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。グアンタナモ米軍基地の収容所は２０２３年、米政府による収監者の取り扱いが残酷かつ非