[ソウル ５日 ロイター] - 韓国統計局が５日発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比２．２％上昇し、６カ月ぶりの高水準になった。ウォン安を背景に予想中央値（１．９７％上昇）を上回った。４カ月連続で加速し、中央銀行の中期目標である２％も上回った。前月比でも０．７％上昇し、前月の０．４％上昇から加速。２０２３年８月以来のペースとなった。石油製品が３．５％上昇し、上昇をけん引した。ＣＰＩ発表後、