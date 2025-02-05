ロシアによるウクライナ軍事侵攻から間もなく3年。戦闘が長期化し、爆撃の影響で兵士や市民が骨髄を損傷するケースが多く、リハビリテーションの必要性が高まっている。斎藤元彦・兵庫県知事を表敬訪問したウクライナ研修団〈2025年2月3日午前 神戸市中央区・兵庫県庁〉そこで兵庫県は、ウクライナで負傷者のリハビリに従事する医療関係者を受け入れ、研修を行う。研修先は兵庫県立総合リハビリテーションセンター（神戸市西