シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデがダブル主演する映画『ウィキッド ふたりの魔女』より、アリアナ演じるグリンダを象徴する人気楽曲「ポピュラー」の歌唱シーンを収めた本編映像が到着した。【動画】舞台ファンにも人気の曲「ポピュラー」『ウィキッド ふたりの魔女』本編映像本作は、不朽のミュージカルとして20年以上愛され続けている作品を『クレイジー・リッチ!』や『イン・ザ・ハイツ』のジョン・M・チュウ監督に