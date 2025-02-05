“2つのコブ”を持つ生物がネス湖で見つかり、話題を呼んでいる。オーエン・オファオドヘイゲン氏は、伝説の生物ネッシーで有名なスコットランド、ハイランド地方にある淡水湖に設置されたウェブカメラ映像を通して、“何か”を発見したという。1月26日午後1時ごろ、冷たい水の上から上昇し、下に沈んでいく奇妙な生き物を発見したオファオドヘイゲン氏はこう話す。「ネス湖の真ん中、スクリーンの右側に乱れがあることに気づいた