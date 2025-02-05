◆第６５回きさらぎ賞・Ｇ３（２月９日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月５日、栗東トレセン東京スポーツ杯２歳Ｓ２着のサトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）は、坂路を単走。５５秒０―１２秒４でリズム良く軽快に駆け上がった。追い切りに騎乗した花田助手は「先週にしっかりやっているので、今日は折り合いの確認。前走より左右のバランスが良くなり、左右差が縮まって進化していま