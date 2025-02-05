【メジャーリーグ通信】【鈴村氏コラム】大リーグ殿堂入りの基準は時代とともに変わる 背景には指標開発による分析の進化も2023年11月にパドレスの筆頭オーナーであったピーター・サイドラーが死去したことは、球団に大きな禍根を残した。昨年12月にピーターの2人の弟が経営権を継承したことが公表されると、夫を亡くしたシール・サイドラーが2人は故人の遺志に反して経営権を奪ったとしてテキサス州の遺言検認裁判所に告訴し