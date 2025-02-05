八村塁（26）のレイカーズに、リーグを代表するPGでマーベリックスのルカ・ドンチッチ（25=スロベニア=顔写真）がトレードで加入した。【もっと読む】八村塁、ホーバスHCとコート上で見せた露骨すぎる敵愾心リーグ屈指のセンターであるアンソニー・デービスとの交換にはNBAアナリスト間で賛否両論が沸き起こっているが、八村にとっては悪い話ではない。ドンチッチは持ち前の身体能力と高度なバスケIQを駆使し、どのポジショ