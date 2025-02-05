その一言が「あの人」の耳に入ったら……。【宗山の家庭の事情】楽天1位・宗山塁 父子の二人三脚《一日も欠かさず》9年間昨3日、侍ジャパンの井端弘和監督（49）が楽天の一軍キャンプを視察。三木監督と談笑しつつ、熱い視線を向けたのが、5球団の競合の末に入団したドラフト1位の宗山塁（21=明大）である。井端監督はかねて宗山を高く評価しており、昨年の欧州代表戦でも“飛び級”でメンバーに抜擢。この日は来年3月のWBC