大谷翔平（30=ドジャース）は本気だ。【もっと読む】大谷翔平の28年ロス五輪出場が困難な「3つの理由」とは？？？移籍1年目でワールドシリーズを制したと思ったら、「あと9回」世界一を目指すという。日本時間2日のファンフェスタで、「心の底から本当にそう思っていますし、そうするつもりで契約しているので。あと9回、僕がいる契約の中でできれば最高だと思っています」と言ったのだ。■総年俸は600億円実際、ドジャース