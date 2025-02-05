詐欺グループは安いドンペリを購入し、高級ドンペリのラベルに貼り替え、現金580万7000円をだまし取っていた。東京・新橋でベロ酔い客から数千万円…客引き窃盗グループのあくどいやり口「ドンペリゴールド」と呼ばれる高級シャンパンのラベルを偽装し、偽物を売りつけたとして、自称コンサルタント業の粟野愉和（30）、会社員の桑原廉（22）、運送業の障子龍之介（33）、会社員の山田翔悟（22）の4容疑者が先月、詐欺と商標法違