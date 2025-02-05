東京市場が「トランプ関税」に直撃された。【もっと読む】トランプ氏の「米国第一」内政干渉連発に世界は戦々恐々…新年相場は波乱含み3日の東京市場は、結局、前週末比1052円40銭安の3万8520円09銭で取引を終えた。東証プライム市場の9割が値下がりとなる、ほぼ全面安の展開だった。アメリカのトランプ政権が中国、カナダ、メキシコの3カ国に対して、「関税を引き上げる」と決定したことを受けて、東京市場は売り一色、アジ