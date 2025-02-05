【立花孝志はなぜ選挙モンスターになったのか】#2【もっと読む】N国党はデマを武器に強さを噛みしめ、反社会的カルト集団へと化した〜立花孝志はなぜ選挙モンスターになったのか #1言葉は人を殺す──。我々が常々肝に銘じておかなければならないことだ。参院で2議席を有する政治団体「NHKから国民を守る党」（N国党）の党首・立花孝志は、昨年の兵庫県知事選で大量のデマを流し、知事の斎藤元彦らを県の百条委員会で追及す