女優の橋本環奈（写真）が2月3日、X（旧ツイッター）に「本日26歳になりました！ 皆さんお祝いの言葉ありがとうございます」と投稿した。同日は橋本の誕生日。時の流れは速いもので、本人が大きく注目されるきっかけとなった「キセキの一枚」が話題になったのは2013年のこと。あれから早12年。気づけば26歳だ。【写真】橋本環奈、福田雄一監督から「めっちゃ元気で安心した」と評されるも、やはり「クマ」深しXでは続けて、「